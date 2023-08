So lässig präsentiert Kourtney Kardashian ihre Babykugel!

Ihr Look kann sich sehen lassen! Im Juni hatte Kourtney Kardashian (44) verkündet, dass sie mit ihrem Mann Travis Barker (47) aktuell den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Seither gewährt die TV-Beauty regelmäßige Einblicke in ihre Schwangerschaft und gibt dabei immer wieder Updates zu ihrem wachsenden Babybauch. Diesen zeigte der Realitystar zuletzt gerne in knappen Bikinis. Nun stellt Kourtney ihre Babykugel auf eine andere Art und Weise zur Schau!

Auf neuen Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, wurde die 44-Jährige am Mittwochmittag mit ihrem Ehemann in Los Angeles von Paparazzi gesichtet. Hand in Hand liefen die werdenden Eltern zu einem italienischen Restaurant an der Coast Village Road – und sahen total verliebt aus! Dabei sorgte Kourtney mit ihrem Outfit nicht nur für einen echten Hingucker, sondern setzte gleichzeitig neue Maßstäbe für Umstandsmode! Die Brünette präsentierte ihre Babykugel in einem eng anliegenden Mickey-Mouse-Top, das sie mit einer lässigen Jeans und spitzen Pumps kombinierte. Mit einer schwarzen Cropped-Jacke rundete sie ihren Look ab.

Erst vor wenigen Tagen posierte Kourtney auf Instagram in einem sexy Leo-Bikini für die Kamera. Zu der knappen Bademode trug die The Kardashians-Bekanntheit ein weißes Oversized-Hemd und eine XXL-Sonnenbrille. "Die Schwangerschaft ist ein wilder Ritt und die Gelüste sind real", ließ sie ihre Fans unter der Fotostrecke wissen.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Instagram / poosh Kourtney Kardashian im Juli 2023

