Angus Cloud trauerte sehr: Sein Vater Conor starb an Krebs

Für ihn kam es wohl aus dem Nichts! Angus Cloud ist vor wenigen Tagen im Alter von 25 Jahren gestorben. Der Euphoria-Star machte vor seinem Tod eine schwere Zeit durch. Denn sein Vater Conor Hickey war im Mai verstorben. Die Familie des Schauspielers erklärte, dass er sehr mit diesem Verlust zu kämpfen gehabt habe. Nun wurde bekannt, dass Conors Tod für Angus (✝25) sehr plötzlich kam.

Wie TMZ berichtet, hatte der Vater des Seriendarstellers Krebs im vierten Stadium. Er verlor den Kampf gegen die Krankheit wohl schnell, was Angus sehr mitgenommen haben soll. Conor starb an einer Flüssigkeitsansammlung um seine Lunge und um sein Herz. Eine Woche vor dem Tod des Schauspielers wurde sein Vater beerdigt.

Jedoch konnte Angus wegen seiner mentalen Verfassung nicht an der Trauerfeier teilnehmen. "Es ging ihm sehr schlecht und er stand unter Schock. Er war in einem so zerbrechlichen Zustand und kämpfte mit dem Tod seines Vaters", erklärte der Familienfreund Mick Gleeson gegenüber Daily Mail.

