Angus Cloud (†25) konnte nicht zur Beerdigung seines Vaters

Sein Tod beschäftigt die ganze Welt: Der Euphoria-Star Angus Cloud (✝25) ist kürzlich verstorben. Seine Mutter fand den Schauspieler leblos in ihrem Haus auf und rief den Notruf – doch jede Hilfe kam zu spät. Im Mai erst hatte der Serienstar einen schweren Verlust hinnehmen müssen. Sein Vater war gestorben. Angus soll davon so traumatisiert gewesen sein, dass er nicht zur Beisetzung erschien.

"Er war so traumatisiert, dass er nicht teilnehmen konnte. Es ging ihm sehr schlecht und er stand unter Schock. Er war in einem so zerbrechlichen Zustand und kämpfte mit dem Tod seines Vaters", sagt Mick Gleeson gegenüber Daily Mail Celebrity. Während andere Familienmitglieder an der Zeremonie teilgenommen hätten, habe Angus sich in einem Hotelzimmer versteckt. Sein Freund beschreibt die Gefühlslage des Schauspielers so: "Er war wie ein Kaninchen im Scheinwerferlicht und konnte seinen Verlust einfach nicht verarbeiten."

Wenige Wochen vor seinem Tod trauerte er noch einmal um seinen Papa. Zu einem Bild von ihm schrieb Angus auf Instagram: "Ich vermisse dich, breh." Er teilte seinen Verlust mit seinen Fans, die nun wiederum um sein Ableben trauern. "Und jetzt vermissen wir dich auch" und "Ruht beide in Frieden", heißt es in den Kommentaren.

Anzeige

Getty Images Angus Cloud, Serienstar

Anzeige

Getty Images Angus Cloud

Anzeige

Instagram / kingofbingo Angus Cloud ( R.) und die "Euphoria"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de