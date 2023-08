Billie Eilish widmet Angus Cloud (†25) Song bei Festival

Sie zollt ihm Tribut. Vor wenigen Tagen waren erschütternden Nachrichten um die Welt gezogen: Angus Cloud (✝25) ist tot. Der Schauspieler ist nur 25 Jahre geworden. Nähere Details zu den Umständen seines Todes sind bisher nicht bekannt. Im Leben seiner Familie, Fans und Kollegen hinterlässt der US-Amerikaner eine große Lücke. Zahlreiche Freunde sowie Euphoria-Co-Stars bringen ihre Trauer mit rührenden Posts und Gesten zum Ausdruck. Nun widmet Billie Eilish (21) Angus ein Lied während einer Show.

Aktuell findet in Chicago das Lollapalooza-Festival statt. Am Donnerstagabend performte Billie dort vor einem riesigen Publikum. Wie Videos auf X zeigen, sang sie ihren und Musiker Labrinths (34) Song "Never Felt So Alone", welcher auf dem Soundtrack von "Euphoria" ist. "Ruhe in Frieden, Angus Cloud", rief die 21-Jährige, bevor sie die Ballade anstimmte.

Auch Angus' Kollegin Zendaya setzt sein plötzliches Ableben sehr zu. "Worte sind nicht genug, um die unendliche Schönheit von Angus (Conor) zu beschreiben. Ich bin so dankbar, dass ich die Chance hatte, ihn in diesem Leben kennenzulernen, ihn einen Bruder zu nennen [...] oder sein ansteckendes, gackerndes Lachen zu hören", hatte sie auf Instagram formuliert.

Billie Eilish im März 2023

Angus Cloud, Schauspieler

Zendaya und Angus Cloud, "Euphoria"-Stars

