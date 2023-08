So umgehen Stefan Mross und seine Ex gemeinsamen Auftritt!

Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) wollen sich offenbar auf keinen Fall mehr begegnen! Der Schlagersänger und die einstige DSDS-Kandidatin hatten sich im vergangenen Jahr getrennt. Zunächst hieß es, die angekündigten gemeinsamen Auftritte würden trotz des Liebes-Aus' wie geplant stattfinden. Doch das war bisher nicht der Fall. Erst vor wenigen Wochen hatte Anna-Carina ihren Act in Stefans Sendung "Immer wieder sonntags" abgesagt. Im September stehen die beiden bei einem Event allerdings noch gemeinsam auf dem Programm. Deswegen stellten Stefan und Anna-Carina wohl besondere Forderungen!

Wie Bild erfahren haben will, kommen die Schlagerstars nicht mehr aus all ihren Verträgen der gemeinsamen Auftritte raus, die sie einst als Liebespaar bestreiten wollten. Eine dieser Shows sei das Schlager-Festival im Dorf Münsterland. "Auch wenn die beiden streng genommen eigentlich kein Traumpaar mehr sind, ergänzen sie sich auf der Bühne aber wie eh und je und liefern ein fantastisches Doppelpack ab", heißt es auf der Seite des Veranstalters. Doch Anna-Carina und Stefan sollen überhaupt nicht miteinander singen wollen – geschweige denn sich begegnen. Der Zeitung sei aus Produktionskreisen zugetragen worden, dass die Noch-Eheleute forderten, jeweils allein mit einem zeitlichen Abstand von 30 Minuten zu ihrem Ex aufzutreten. Alle Duette seien aus dem Programm genommen und durch Solo-Titel ersetzt worden.

Da sowohl Stefan als auch Anna-Carina inzwischen wieder vergeben sind und mit ihren neuen Partnern anreisen möchten, sollen sie auch auf die Übernachtung in demselben Hotel verzichtet haben. Stattdessen ließen sie sich angeblich das Hotelbudget in Höhe von 50 Euro auszahlen, um eine andere Unterkunft zu buchen.

Getty Images Stefan Mross im Rahmen einer Show

THÜRINGEN PRESS Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, Musiker

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

