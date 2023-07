Anna-Carina Woitschack sagt Auftritt in Stefan-Mross-Show ab

Hat Anna-Carina Woitschack (30) etwa keine Lust, ihrem Ex zu begegnen? Nach sechs Jahren Beziehung und zwei Jahren Ehe war Ende des vergangenen Jahres Schluss bei den beiden Schlagersängern. Doch neben ihrem Privatleben waren die beiden auch beruflich stark miteinander verbunden und planten sogar, trotz Trennung gemeinsam auf Tour zu gehen. Das ist inzwischen passé – und jetzt sagt Anna-Carina auch ihren Auftritt in Stefans Show ab!

Eigentlich sollte die Musikerin bei "Immer wieder sonntags" auftreten und mit ihrem Ex und seinen Gästen über Schlager und das Leben quatschen. Jetzt hat sie den Auftritt abgesagt – das hat aber wohl nichts mit Stefan zu tun! "Durch eine Auftrittsverpflichtung am Samstagabend, am 22. Juli kann ich bedauerlicherweise meinen geplanten Auftritt [...] am Sonntagmorgen, am 23. Juli nicht wahrnehmen", erklärt Anna-Carina Bild. Sie freue sich aber sehr darauf, im kommendem Jahr zurückzukehren.

Aktuell soll zwischen den Ex-Eheleuten aber dennoch keinerlei Kontakt herrschen. Inzwischen sind die beiden auch längst wieder glücklich vergeben: Anna-Carina fand nur wenige Wochen nach der Trennung einen neuen Partner und auch Stefan ist mit Eva Luginger wieder happy.

Getty Images Stefan Mross im Rahmen einer Show

THÜRINGEN PRESS Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, Musiker

Getty Images Anna-Carina Woitschack bei der "Beatrice Egli-Show"

