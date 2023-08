Bild mit Thomas: Helene Fischer bekommt Geburtstagsgrüße!

Ihre Kollegen denken an sie! Helene Fischer (39) gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Mit ihren krassen Performances, inklusive akrobatischen Darbietungen und stimmlicher Perfektion, bringt sie ihre Fans zum Ausrasten. Derzeit genießt sie jedoch ihre kleine Tour-Pause, bevor es bald wieder auf die Bühne geht. Gestern dürfte sie also ganz entspannt ihren 39. Geburtstag ohne Auftritte gefeiert haben. Helenes Kollegin gratuliert ihr mit einem niedlichen Schnappschuss!

Michelle Renee Derstine ist Artistin des Cirque Du Soleils und tourt mit der "Atemlos"-Interpretin durch Deutschland. Anlässlich Helenes Geburtstages teilte sie einen besonderen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story. Zu sehen sind die Akrobatin, die Sängerin und ihr Ehemann Thomas Seitel! Nicht allzu oft bekommen Fans Bilder des Paares zu sehen. Hier umarmt der Luftakrobat seine Liebste sogar von hinten.

Auf dem Foto strahlen die zwei bis über beide Ohren. Obwohl sie ihr Liebesleben ziemlich privat halten, dringen doch hin und wieder Details an die Öffentlichkeit. So sollen Helene und Thomas im Dezember 2021 kurz vor der Geburt ihrer Tochter still und heimlich geheiratet haben.

Anzeige

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel während eines Auftritts

Anzeige

Getty Images Helene Fischer, deutsche Schlager-Ikone

Anzeige

ActionPress Helene Fischer und Thomas Seitel im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de