Larsa Pippen traf Schwiegervater Michael Jordan noch nicht!

Wie versteht sich Larsa Pippen (49) mit der Familie ihres Neuen? Die TV-Bekanntheit ist seit einigen Monaten mit Marcus Jordan (32) zusammen. Der Basketballer ist nicht nur 16 Jahre jünger als die US-Amerikanerin, sondern zudem auch der Sohn von Sportlegende Michael Jordan (60). Dieser wiederum spielte lange mit Larsas Ex Scottie Pippen (57) zusammen. Macht das das Verhältnis zu ihrem Schwiegervater in spe etwas komisch? Larsa verrät jetzt: Sie hat bisher noch keine Zeit mit Michael verbracht...

In Jana Kramers (39) Podcast "Whine Down with Jana Kramer" erklärt die Ex-BFF von Kim Kardashian (42) jetzt: "Nein, ich habe mich nicht mit seinem Vater getroffen!" Die 48-Jährige schildert weiter, sie sei sicher, dass das auch etwas mit ihrem Ex zu tun habe: "Ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich unangenehm für sie ist, für meinen Ex und Michael, aber ich verstehe es." Stattdessen habe sie schön öfter mit der Mutter ihres Liebsten abgehangen.

Zuletzt gab es bereits Gerüchte, Michael unterstütze die neue Liebe seines Sohnes nicht. Das setzte Larsa sehr zu. "Ich fand es nicht lustig. Daran ist nichts lustig. Es war mir irgendwie peinlich", gab sie daraufhin ganz ehrlich zu.

Instagram / larsapippen Marcus Jordan und Larsa Pippen im März 2023

Getty Images Michael Jordan auf einer Pressekonferenz in Paris im Januar 2020

Getty Images Larsa Pippen, Reality-TV-Star

