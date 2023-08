Im knappen Bikini: Heidi Klum zeigt ihre unglaubliche Figur!

Da kommen ihre Fans sicherlich wieder ins Schwitzen! Am 3. August hatten Heidi Klum (50) und ihr Mann Tom Kaulitz (33) ihren vierten Hochzeitstag – und den feiern die Germany's Next Topmodel-Jurorin und der Tokio Hotel-Gitarrist aktuell mit einer kleinen Auszeit in Italien. Dabei gewährt die Beauty nicht nur Einblicke in ihren romantischen Pärchenurlaub, sondern auch heiße Ausblicke: Heidi präsentiert ihren sexy Body!

Hot, hotter, Heidi! Mit einem neuen Schnappschuss auf Instagram sorgt die 50-Jährige vermutlich erneut für Schnappatmung bei ihren Fans: Auf dem Urlaubsfoto setzt die Blondine ihren durchtrainierten Körper mal wieder gekonnt in Szene. Sie posiert im knappen Bikini und ohne Schminke vor einer traumhaften Meereskulisse, während sie sich durch die Haare streicht und verträumt in die Ferne schaut.

Ob Tom der Grund für ihr Strahlen ist? Vor wenigen Tagen veröffentlichte die TV-Persönlichkeit eine Reihe von süßen Bildern mit ihrem Ehemann. Auf einem Foto ist zu sehen, wie sie sich liebevoll einen Kuss zuwerfen. "Ich bin so verliebt in dich. Alles Gute zum Jahrestag, mein Liebling", schwärmte sie dazu.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2023 auf Capri

Instagram / heidiklum Heidi Klum, 2023

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im August 2023 auf Capri

