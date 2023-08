Krass: Tim Mälzer war früher Verkäufer in einem Sexshop!

Tim Mälzer (52) plaudert aus dem Nähkästchen! Am Sonntagabend lief eine weitere Folge von Grill den Henssler, in der Tim gegen Steffen Henssler (50) antrat. Als die beiden TV-Köche über ihr Privatleben quatschten, wurde das Kochen schnell zur Nebensache. Der "Kitchen Impossible"-Star erzählte nämlich von seiner Zeit vor der TV-Karriere, als er noch als Verkäufer in einem Sexshop gearbeitet hatte. Dort erlebte Tim einige skurrile Dinge.

"Ich habe Zivildienst gemacht. Das ist das, was unsere Generation noch kennt. Vorher habe ich in einem Sexshop auf dem Kiez gearbeitet. Ich habe Schuhe verkauft. Die waren sehr lang", erinnert er sich an seine frühere Arbeit zurück. In dem Erotikfachgeschäft habe er so manchen merkwürdigen Moment erlebt: "Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe auch viel gelernt. Die weibliche Anatomie! Das war im Rotlichtbezirk. Da war jetzt nicht jede untenrum voll bekleidet, während ich davor gekniet und versucht habe, die Schuhe anzuziehen."

Offenbar dachte Tim, dass seine Zeit als Sexshop-Verkäufer ohnehin nicht im Fernsehen gezeigt werde: "Weißt du, was das Geile ist? Dass ich weiß, dass das nicht live ist. Wir können alles schneiden." Da hatte er sich wohl zu früh gefreut, denn dem Publikum wurde seine Vergangenheit brühwarm zur besten Sendezeit serviert.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Tim Mälzer und Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Tim Mälzer bei "Grill den Henssler"

Anzeige

RTL / Philipp Rathmer Tim Mälzer, Kochprofi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de