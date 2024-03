Bald! Neue Staffel "Grill den Henssler" startet Ende April

Steffen Henssler-Fans aufgepasst: Das beliebte Koch-Duell Grill den Henssler geht in die nächste Runde, wie Vox nun verkündet. In insgesamt sechs Folgen tritt der Profikoch ab dem 28. April wieder gegen seine prominenten Gäste in den Kochwettbewerb. Zahlreiche Promi-Kandidaten der neuen Staffel stehen sogar schon fest! So steigen beispielsweise der Modedesigner Guido Maria Kretschmer (58) und die Reality-TV-Bekanntheit Evelyn Burdecki (35) mit Steffen (51) in den kulinarischen Ring. Aber auch die Fernsehmoderatoren Cathy Hummels (36) und Jan Hofer (74) versuchen ihr Glück im Duell gegen den Profikoch. Bewertet wird ihre Leistung wie gehabt von der strengen Jury, bestehend aus Jana Ina Zarrella (47), Reiner Calmund (75) und Christian Rach (66).

Sogar einige besondere Episoden sind für die kommende Staffel geplant. Am 02. Juni widmet die Kochsendung beispielsweise der Fußball-Europameisterschaft eine ganze Folge. Bei dem EM-Special wird dafür Anton Schmaus, der Koch der deutschen Nationalmannschaft, zu Gast sein. In der Sendung verrät der erfahrene Koch sogar das Lieblingsgericht der Mannschaft: eine Döner-Pasta. Passend dazu wird auch Kevin Großkreutz (35) in der Fußball-Episode mit von der Partie sein. Der Sportler stand nämlich aufgrund eines mutmaßlichen Döner-Wurfs in den Schlagzeilen. "Wer könnte dieses delikate Gericht also besser zubereiten?", scherzt RTL.

Auch ein weiterer beliebter Vox-Klassiker kehrt im April mit einer neuen Staffel ins Fernsehen zurück. Ab dem 23. April geht die beliebte Musiksendung Sing meinen Song in die nächste Runde. Neben dem Moderator Johannes Oerding (42) singen in diesem Jahr noch weitere sieben Musiker gegenseitig ihre Lieblingslieder. Zu ihnen gehören unter anderem Tim Bendzko (38), die Juli-Frontfrau Eva Briegel und Eko Fresh (40).

Instagram / fischkreutz Kevin Großkreutz im Dezember 2022

Getty Images Tim Bendzko, Sänger

