Jubiläumsfolge: Welches Team gewinnt "Grill den Henssler"?

Wer kocht am besten? Grill den Henssler feiert heute Abend ein großes Jubiläum: Schon zehn Jahre kocht Steffen Henssler (51) in der Show gegen andere Promis um die Wette. In der heutigen Folge läuft daher einiges anders und der Starkoch tritt gegen vier prominente Freunde von ihm an: Oliver Pocher (45), Mirja Boes (52), Jan van Weyde und Paul Panzer. Am Ende gibt es aber nur einen Gewinner!

Während Steffen bei einigen Speisen die meisten Punkte holen konnte, holt Olli beim Dessert noch mal einiges für das Promiteam heraus und besiegt den Profikoch! Dennoch sammelt Steffen den Abend über die meisten Punkte und schlägt die Promis mit 115 zu 107 Punkten. Die Punkte werden dieses Mal als Spenden umgerechnet und für jeden Punkt spendet der Sender VOX 500 Euro an "Wir helfen Kindern".

Zu Beginn der Show gab es eine kleine Überraschung für Steffen: Jan van Weyde parodierte ihn nämlich und verkleidete sich als er. "Härtester, vielleicht sogar bester Koch Deutschlands!", kündigte Moderatorin Laura Wontorra (34) ihn vorab an.

