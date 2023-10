Double bei "Grill den Henssler": Fans finden es komisch

Steffen Henssler (51) hat heute einen besonderen Gegner! Der Promikoch begrüßt regelmäßig in seiner Show Grill den Henssler diverse Promis und kocht mit ihnen um die Wette. Heute Abend feiert die Sendung aber ein großes Jubiläum: Sie gibt es schon seit zehn Jahren! Zu Gast sind dafür unter anderem Mirja Boes (52), Oliver Pocher (45) und Paul Panzer. Aber ein weiterer Gast ist dabei: Jan van Weyde gibt sich nämlich als Steffen aus und tritt gegen ihn an!

Zunächst lässt die Moderatorin Laura Wontorra (34) Steffen raten, gegen wen er antreten muss, denn zur Jubiläumsfolge muss ja etwas Besonderes und Ebenbürtiges her. "Härtester, vielleicht sogar bester Koch Deutschlands!", teasert sie an – bis schließlich das Double von Steffen reinläuft und sich als er ausgibt! Der TV-Star ist total überrascht, aber nimmt sich der Challenge an.

Die Zuschauer sind von dieser Aktion ziemlich überrascht. "Vielleicht war ich gerade etwas abgelenkt. Wer erklärt mir nun, was dieses schlechte Double da soll und wer das überhaupt ist?", kommentiert etwa ein Fan auf X. Andere feiern das Duell von Steffen Henssler gegen Steffen Henssler aber auch ziemlich ab.

