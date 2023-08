Offiziell bestätigt: Erneutes Aus für "Wetten, dass..?"!

Wetten, dass..?-Fans müssen jetzt stark sein. Nachdem Frank Elstner (81) die beliebte Show erfunden und einige Jahre moderiert hatte, trat Thomas Gottschalk (73) – mit kurzen Unterbrechungen – in dessen Fußstapfen und wurde zum neuen Gesicht der Sendung. 2014 wurde die beliebte TV-Show jedoch eingestellt, bis Thomas 2021 anlässlich seines 70. Geburtstages zurückkehrte. Doch nun ist alles wieder vorbei: "Wetten, dass..?" wird wieder eingestellt!

Wie unter anderem Bunte von der Programmdirektorin des ZDF Nadine Bilke erfahren hat, wird die letzte Sendung am 25. November gesendet. Sie erklärt: "Wir freuen uns sehr auf die letzte große 'Wetten, dass..?'-Show mit Thomas Gottschalk." Außerdem wolle sie sich stellvertretend für den Sender und allen an der Sendung Beteiligten bei dem Blondschopf bedanken. "Mit viel Leidenschaft und Herzblut hat er mit vielen Wettkandidaten und hochkarätigen Gästen unzählige unvergessliche Momente kreiert", erinnert sie sich zurück. Die letzte Sendung werde jedoch ohne Michelle Hunziker (46) stattfinden, die den Moderator in den vergangenen Jahren unterstützt hatte.

Auch Thomas äußert sich gegenüber der Zeitung zum Ende der Show. "Dem Publikum, das mich treu durch ein Leben als Showmaster begleitet hat, werde ich zu gegebener Zeit ausführlich erklären, warum ich glaube, dass es richtig ist, nach dieser Show mit 'Wetten, dass..?' aufzuhören", erklärt er. Was Michelle betreffe, sei er sich mit dem Sender einig gewesen. "Ich habe die erste Show allein gestemmt, ich schaffe das auch mit der letzten", erklärt er.

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" im November 2021

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" im November 2021

