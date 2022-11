19. "Wetten, dass..?"-Show: Michelle Hunziker freut sich

Michelle Hunziker (45) gehört einfach zu Wetten, dass..?. Schon 18 Mal stand sie an der Seite von Thomas Gottschalk (72) vor dem Publikum und präsentierte die irrsten Wetten. Auch beim Comeback der Kultshow im vergangenen Jahr nach sieben Jahren Pause mit einer Sonderausgabe war sie natürlich dabei. Am kommenden Samstag wird "die größte Fernsehshow Europas" erneut ausgestrahlt – und Michelle kann es kaum erwarten, wieder bei 'Wetten, dass..?' dabei zu sein!

"Für mich ist es immer eine schöne Erfahrung, in Deutschland zu moderieren. Ich liebe das deutsche Publikum", schwärmte die gebürtige Italienerin im Südkurier. Ganz besonders freue sie sich auf den Showmaster: "Thomas ist jemand, der rockt, wenn es um Unterhaltung geht." Die Show sei aber nicht nur seinetwegen so besonders: Vor allem das Zusammenbringen von großen Stars mit einfachen Leuten mache für Michelle den Charme der Sendung aus. "Das ist etwas, das man so nur noch bei 'Wetten, dass..?' sieht, einmal im Jahr", erklärte sie.

Generell gebe es so ein Format im Fernsehen ihrer Meinung nach fast gar nicht mehr. "Echte Unterhaltung ist für mich die, wo man rockt, wo man Leuten die Gelegenheit gibt, ihre Träume zu erfüllen, etwas vor Publikum zu leisten", erklärte Michelle das Alleinstellungsmerkmal der Show.

Getty Images Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" im November 2021

Getty Images Michelle Hunziker im September 2022

Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten dass..?" 2011

