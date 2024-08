Thomas Gottschalk urlaubt mit Karina und seiner Stieftochter

Thomas Gottschalk (74) macht Familienurlaub! Zusammen mit seiner neuen Partnerin Karina Mroß und deren Tochter Melinda genießt der TV-Star die sonnige Mittelmeer-Küste. Das verrät der ehemalige Wetten, dass..?-Moderator nun auf Instagram. "Ein paar Tage Urlaub auf Ibiza mit Karina, Melinda und Freunden", schreibt er zu einer Foto- und Videocollage mit Eindrücken aus dem Urlaub. Die Aufnahmen zeigen das Paar glücklich und verliebt beim gemeinsamen Abendessen, in der Strandbar oder am Pool. Auch Thomas' Stieftochter scheint die Zeit mit den frisch Verlobten sichtlich zu genießen: Auf allen Schnappschüssen trägt Melinda ein breites Lächeln im Gesicht.

Den Urlaub nutzt Thomas jedoch nicht nur, um mit seiner Patchworkfamilie und seinen Freunden abzuschalten. Wie der Entertainer in dem Social-Media-Beitrag ebenfalls ausplaudert, habe er auf Ibiza an seinem neuen Projekt gearbeitet. "Das Buch ist fertig, der Autor ebenfalls! Reden ist Silber, Schreiben ist Schrott! Lesen macht Spaß", scherzt der 74-Jährige. Bereits im Mai kündigte der Heyne-Verlag für den Herbst dieses Jahres ein neues Buch von Thomas an. Das Werk soll den Namen "Ungefiltert: Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann" tragen.

Neben seiner neu dazugewonnenen Stieftochter hat Thomas auch zwei eigene Kinder. Aus der 43-jährigen Ehe mit seiner Ex-Frau Thea gingen zwei gemeinsame Söhne hervor. Im Jahr 1982 kam ihr ältester Sohn Roman zur Welt. Sieben Jahre später bekam ihr Erstgeborener ein Geschwisterkind – denn im Jahr 1989 adoptierte das Ex-Paar seinen zweiten Sohn Tristan im Babyalter. Sowohl Roman als auch Tristan haben den TV-Star bereits zum Opa gemacht: Beide sind stolze Väter von jeweils einem Sohn.

Instagram / thereal.thomasgottschalk Melinda Mroß, Tochter von Karina Mroß

Getty Images TV-Star Thomas Gottschalk und seine Ex-Frau Thea Gottschalk im Juli 2005

