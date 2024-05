Thomas Gottschalk kritisiert sein "Wetten, dass..?"-Finale

Im vergangenen Jahr feierte Thomas Gottschalk (74) ein für alle Mal seinen Wetten, dass..?-Abschied. Rund sechs Monate später übt der Moderator nun aber Kritik an seinem persönlichen Show-Finale: Als letzte Showeinlage wurde Thomas mit einem Tieflader aus dem Studio gefahren – er hatte sich aber stattdessen einen Bagger gewünscht, wie er und sein TV-Kollege Mike Krüger (72), der ebenfalls Teil des Auftritts war, in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Supernasen" zu verstehen geben. Mike sei deswegen "nett gesagt, überrascht" gewesen. Auch wurde sein Vorschlag, seinen Song "Bodo mit dem Bagger" während des Auftritts abzuspielen, ignoriert– stattdessen entschied sich das Produktionsteam für ein Lied der Beatles. "Ich habe gefragt: 'Habt ihr das mit Thomas besprochen?'", erinnert sich Mike, woraufhin damals eine Antwort ausblieb.

"So sind Redakteure heute. Und sie arbeiten meiner Meinung nach, genau wie der Meinung von Thomas nach, oft am Publikum vorbei", meckert der 72-Jährige außerdem. Wenn Mike mehr Einfluss auf seine letzte Show gehabt hätte, wäre Thomas sicherlich zufriedener gewesen – er schwärmt nämlich von einem Auftritt seines langjährigen Freunds bei Mario Barth (51): "Als du am Ende von 'Nippel' noch 'Bodo mit dem Bagger' angehängt hast und wie begeistert die Leute waren… Da habe ich zu Karina gesagt: 'Das wäre der richtige Schluss für 'Wetten, dass..?' gewesen.'"

Auch unabhängig vom Fahrzeug der letzten Showeinlage schlug Thomas' letzte "Wetten, dass..?"-Ausgabe hohe Wellen – unter anderem wegen eines Auftritts der Rapperin Shirin David (29). So betonte Thomas damals in der Show, dass er die Musikerin nicht als Opernfan gesehen hätte und setzte zudem noch einen drauf: "Ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen!" Doch daraufhin konterte Shirin zurück: "Warum denn nicht? Weil ich gut aussehe? [...] Ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen, klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus."

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2023

Getty Images Helene Fischer, Shirin David und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

