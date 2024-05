Hochzeit mit Karina? Thomas Gottschalk spricht Klartext

Seit Kurzem ist bekannt: Thomas und Thea Gottschalk sind geschiedene Leute. Nach 48 Jahren Ehe wurde die Scheidung der beiden Anfang Mai in München vollzogen. Der Moderator und die zweifache Mutter gehen allerdings schon seit über fünf Jahren getrennte Wege und der Wetten, dass..?-Star ist mittlerweile wieder in festen Händen: Karina Mroß ist die neue Frau an seiner Seite. Kurz nach Bekanntgabe der Scheidung kursierten diverse Hochzeitspläne durch die Schlagzeilen der Boulevardpresse. Dazu äußert sich Thomas nun höchstpersönlich in seinem Podcast "Die Supernasen" mit Mike Krüger (72). "Ich werde nicht heiraten, weil es in der Bild und Bunte steht", betont der Entertainer und ergänzt: "Ich werde dann heiraten, wenn ich es für richtig halte."

Erst kürzlich verkündeten Thomas und Karina, dass sie einen Neuanfang wagen werden. "Nachdem es in Baden-Baden im Supermarkt schon jeder gewusst hat: Es ist wahr, im nächsten Sommer ziehen wir nach München!", teilte der 73-Jährige auf Instagram mit. Passend dazu veröffentlichte er einen Schnappschuss, auf dem er und seine Liebste fröhlich mit einem Glas Sekt in die Kamera strahlen. Die beiden werden nach Gräfelfing, einer Gemeinde am südwestlichen Stadtrand von München, ziehen.

Doch wie geht es eigentlich Thea mit der Trennung von ihrem langjährigen Ehemann? "Anfangs war es für Thea wie eine Ohnmacht, eine unfassbar schwere Zeit", erzählte ein Insider aus dem Bekanntenkreis der "Die Supernasen"-Darstellerin im Gespräch mit Bunte. Mittlerweile habe sich das Blatt aber gewendet. "Inzwischen hat sich meine Mutter damit abgefunden und lebt ihr Leben", betonte der gemeinsame Sohn Roman Ende 2022.

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß im April 2024

Getty Images Thea und Thomas Gottschalk 2011 in Wiesbaden

