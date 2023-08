"Wunderbare Oma": Camilla ist vernarrt in ihre Enkelkinder

Wie macht sich Königin Camilla (76) eigentlich als Großmutter? Die fünffache Oma und Ehefrau von König Charles III. (74) wurde nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) im Mai dieses Jahres selbst zur Monarchin. Doch trotz ihrer vielen royalen Pflichten scheint sie einen besonderen Draht zu ihren Enkelkindern zu haben. Ihre ehemalige Schwiegertochter Sara Parker Bowles verriet nun, wie die Königin als Großmutter ist.

In einem Interview in der britischen TV-Show "Lorraine" lobte die Moderedakteurin Camilla: "Sie ist eine wunderbare Oma. Sie liebt es wirklich. Sie will alles wissen, was sie interessiert." Die Königin habe zudem die selben Interessen wie ihre Nichte. "Sie liebt Schmuck und sie weiß wirklich viel darüber", erzählte Sara über ihre frühere Schwiegermutter. Auch ihre Tochter Lola sei besessen von Schmuck, daher würden die beiden immer darüber reden, erklärte sie weiter.

Camilla selbst plauderte gegenüber der Vogue aus, wie das Online-Wörter-Spiel "Wordle" sie und eine ihrer Enkelinnen verbinde: "Sie schreibt mir, um mir zu sagen: 'Ich habe es in 3 Tagen geschafft' und dann sage ich: 'Sorry, ich habe es in 2 Tagen geschafft!'" Die Liebe zu ihren Nachkommen zeigte die neue Monarchin auch bei ihrer Krönung: Auf ihr Krönungskleid hatte sie die Namen ihrer Enkel und ihrer beiden Kinder aufsticken lassen.

Getty Images Königin Camilla während ihrer Krönung im Mai 2023

Getty Images Königin Camilla Juli 2023

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla

