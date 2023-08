Gebrochene Schulter: Kim Kardashian musste Sportpause machen

Sie musste sich schonen. Kim Kardashian (42) steht schon seit Jahren im Rampenlicht und ist für ihren kurvigen Körper bekannt. Ihr Traumbody kommt aber nicht von ungefähr: Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit hat eine eigene Trainerin und ein heftiges Work-out-Regime, das sie Tag für Tag diszipliniert durchzieht. Doch nun musste Kim eine Sportpause einlegen, denn sie hat sich ihre Schulter angeknackst!

In ihrer Instagram-Story berichtet die 42-Jährigen ihren Fans, dass sie sich vor ein paar Wochen die Schulter gebrochen und ihre Sehne gerissen hat. Von ihrer Verletzung musste sie sich erst ein wenig erholen, doch nun sei sie wieder zurück im Gym und starte ihr Reha-Programm mit ihrer Trainerin Melissa Alcantara. "Nichts kann mich unterkriegen", betont Kim total motiviert.

Wie hart das Work-out der vierfachen Mutter eigentlich ist, gab ihre Trainerin vergangenes Jahr gegenüber Us Weekly preis. Kim stehe täglich zwischen 4 und 6 Uhr morgens auf, um Sport zu machen. Ihr Fokus liege dabei auf gezieltem Krafttraining und "richtigen Muskelaufbau" sowie kleineren Cardio-Einheiten. Laut Melissa ist Kim auch ziemlich stark: Sie soll bis zu 45 Kilogramm stemmen können.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2023

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de