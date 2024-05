Kein kurzes Kleid: Janin Ullmann hat Angst vor Belästigung

Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen setzt sich Janin Ullmann (42) für die Sicherheit von Frauen in der Öffentlichkeit ein. Für die Moderatorin sei es oft ein unbehagliches Gefühl, zu späterer Stunde allein unterwegs zu sein, wie sie gegenüber Bunte erklärt. "Niemals würde ich abends mit einem kurzen Kleid und High Heels auf die Straße gehen, weil das für mich kein Safe Space ist", macht die Make Love, Fake Love-Moderatorin deutlich. Knappe Kleidung sei leider auch heutzutage noch für viele Männer "die automatische Legitimation dafür, Frauen zu belästigen" – sie entscheide sich daher immer häufiger für Sneaker und einen Pullover.

"Gefährlich wird es, wenn es mehrere Männer sind, die verbal übergriffig werden und einem dann auch noch hinterherlaufen. Dann habe ich Angst, weil ich nicht weiß, was als Nächstes passiert", berichtet die Schauspielerin. Für Situationen, in denen sie sich unsicher fühlt, hat Janin verschiedene Strategien entwickelt. "Ich habe entweder tatsächlich mit jemandem telefoniert, bis ich sicher zu Hause angekommen bin, oder so getan, als würde ich mit jemandem telefonieren." Ihren Schlüssel nutzt sie in solchen Fällen, um sich im Notfall damit wehren zu können.

Janin ist nicht die einzige deutsche Prominente, die die Sicherheit von Frauen öffentlich thematisiert. Erst kürzlich ließ sich Evelyn Burdecki (35) auf Instagram über einen Vorfall am Bahnhof aus. "Ich stehe hier gerade mal seit 20 Minuten am Hauptbahnhof und wurde mindestens schon fünfmal unangenehm angesprochen. Beim Vorbeilaufen wurde mir gesagt, wie geil mein Arsch ist", schilderte die einstige Dschungelcamp-Siegerin und fragte fassungslos: "Ganz ehrlich? Was ist mit den Leuten nur los? Das ist doch alles nicht mehr normal."

Getty Images Janin Ullmann bei der Bambi-Verleihung 2023

Getty Images Evelyn Burdecki, TV-Persönlichkeit

