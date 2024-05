Zu wild? So findet Lionel Richie Nicole und Paris' neue Show

Vor wenigen Tagen sorgten Nicole Richie (42) und Paris Hilton (43) für eine große Überraschung! Auf Instagram verkündeten die besten Freundinnen ihr gemeinsames TV-Comeback! 20 Jahre nach ihrer eigenen Reality-TV-Show "The Simple Life" kehren die Blondinen nun zusammen ins Fernsehen zurück. Die Reunion des chaotischen Duos sorgt bei Nicoles Adoptivvater Lionel Richie (74) jedoch für gemischte Gefühle. Denn der "All Night Long"-Interpret ahnt offenbar schon das Schlimmste! "Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Die beiden machen mir schon Angst, wenn sie nur nebeneinanderstehen", scherzt der Musiker im Interview mit Entertainment Tonight.

Der US-amerikanische Sänger erinnert sich noch allzu gut an den damaligen Dreh der Serie: "Sie fingen an, Dinge zu tun, wie rückwärts auf der Autobahn zu fahren. Ich fragte immer wieder: 'Was macht ihr da?'" Doch als Antwort hätte er jedes Mal nur gehört: "Das ist Reality-TV, Dad!" Und jetzt ist ausgerechnet dieses Duo wieder vereint! "Oh mein Gott, Leute, schnallt euch an! Gott sei Dank bin ich älter und meine Medikamente werden mich durch diese nächste Phase meines Lebens bringen", witzelt Lionel im Gespräch mit dem Magazin.

Trotz seiner väterlichen Bedenken freue sich Lionel sehr für die Freundinnen. Offenbar gibt es zudem gar keinen Grund zur Sorge! Denn wie Nicole zu Beginn des Monats gegenüber "Good Morning America" verriet, wird die neue Serie ganz anders als "The Simple Life". "Ich kann jetzt noch nicht zu viel verraten, aber wir haben zusammengearbeitet, um etwas ganz Besonderes und Aufregendes zu schaffen, und ich kann es kaum erwarten, dass es herauskommt", erklärte die 42-Jährige glücklich in der Fernsehshow.

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie im Januar 2017

Getty Images Lionel und Nicole Richie, April 2024

Glaubt ihr, Lionels Sorgen sind begründet? Ja! Ich könnte mir schon vorstellen, dass die neue Serie wild wird. Nein. Damals waren sie ja viel jünger! Heute würden sie sicher nichts Waghalsiges machen. Ergebnis anzeigen



