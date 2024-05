Frisch verlobt: So stolz präsentiert Phoebe Dynevor den Ring

Phoebe Dynevor (29) schwelgt im Liebesglück! "The Last Ship"-Darsteller Cameron Fuller (28) stellte der Bridgerton-Schauspielerin erst kürzlich die Frage aller Fragen. Den funkelnden Ring, den ihr Liebster an ihren Finger gesteckt hat, präsentiert sie nun voller Stolz auf neuen Paparazzi-Bildern, die Daily Mail vorliegen. Auf dem Weg zu einer exklusiven Party von Louis Vuitton in Barcelona lichten Fotografen die Schauspielerin ab. Zu ihrem eher schlichten Outfit, einer blauen Jeans und einem weißen Top mit Spitzendetails, setzt sie ihren funkelnden Klunker gekonnt in Szene.

Auf einem der Schnappschüsse rückt Phoebe ihre dunkle Sonnenbrille zurecht und hat dabei ein kleines Schmunzeln auf den Lippen. Während sie die Geste ausführt, präsentiert sie den Klunker, der mit einem silbernen Diamanten in einem goldenen Band verziert ist, beinahe demonstrativ in Richtung der Paparazzi. Ob sie das wohl gemacht hat, damit die Fotografen den Ring in keinem Fall übersehen können?

Nicht nur Phoebe schwebt auf Wolke sieben: Auch ihre Mutter Sally Dynevor ist superhappy über die Verlobungsnews! Bei ihrem Gastauftritt in der Sendung "Loose Women" kommt sie nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Meine Tochter hat sich gerade verlobt... Er ist umwerfend, er ist so ein reizender Mann. Ich bin so, so glücklich. Ich bin begeistert, das hat mir wirklich das Jahr gerettet."

Anzeige Anzeige

Instagram / sallydynevor Schauspieler Cameron Fuller und Pheobe Dynevor

Anzeige Anzeige

Getty Images Sally Dynevor, britische Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Phoebes Verlobungsring? Wunderschön! Nicht mein Stil! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de