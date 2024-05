Mutter-Tochter-Duo: Heidi Klum und Leni begeistern bei Gala!

Sie sind im Doppelpack unschlagbar: Heidi Klum (50) und ihre Tochter Leni (20) legen einen bezaubernden Auftritt auf dem roten Teppich der amfAR Gala in Cannes hin. Das Supermodel und ihr Nachwuchs hätten ihre Looks allerdings nicht unterschiedlicher stylen können. Leni hatte sich für eine schwarze Spitzenrobe entschieden, die nur am Oberteil und um die Hüfte herum mit Stoffblumen bestickt war. Dazu trug sie eine elegante Diamantkette und edles Make-up. Mama Heidi erschien in einer extravaganten, rosafarbenen Tüllrobe, die den Blick auf ihre langen Beine freigab. Sie kombinierte große, tropfenförmige Ohrringe und ein frisches Make-up zu ihrem Look.

Die Looks der beiden Beauties mischen derzeit das Internet auf. Auf der Plattform X sammeln sich die Komplimente. Ein User schreibt: "Wow! Das haben sie sehr schön zusammengestellt! Gut gemacht!" Weitere schreiben: "Die beiden sehen so schön aus!" und "Solche luxuriösen Looks!" Allerdings sind nicht alle Fans von Heidis besonderem Kleid begeistert. "Für mich sieht das aus wie ein Wurm", schreibt einer, während ein anderer kommentiert: "Das Kleid gibt mir Raupen-Vibes, aber sonst sieht sie toll aus!"

Im vergangenen Jahr erschien Heidi in einem ähnlich auffälligen Kleid, allerdings in der Farbe Mintgrün! Damals hatte sie ihren Liebsten Tom Kaulitz (34) dabei, doch von ihm fehlte dieses Jahr jede Spur. Das scheint Heidi und ihre Tochter allerdings nicht sonderlich zu stören. Wie Daily Mail berichtet, machte das Duo sich lieber eine schöne Zeit am Pool ihres Hotels in Cannes. Die beiden sollen auch viel Spaß gehabt haben, als sie vom Sprungbrett direkt ins Meer gehüpft sind.

Getty Images Heidi Klum, Mai 2024

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der amfAR-Gala in Cannes im Mai 2023

