Nach schweren Zeiten: Lizzo ist wieder richtig glücklich!

Vor einigen Wochen jagte Lizzo (36) ihren Fans einen ganz schönen Schrecken ein! Im Netz klagte die US-amerikanische Sängerin darüber, wie schlecht es ihr derzeit gehe und wie sehr sie alles satthabe. Ihre besorgten Fans können nun jedoch aufatmen. Auf Instagram veröffentlicht die Sängerin jetzt ein lächelndes Spiegel-Selfie. In der Bildunterschrift macht sie zudem deutlich: "Ich bin so glücklich wie seit zehn Monaten nicht mehr!" Die dunklen Wolken, die sie zuvor jeden Tag verfolgt hätten, seien nun endlich verschwunden. "Mein Lächeln erreicht wieder meine Augen und das ist ein Gewinn", erklärt die Songwriterin glücklich. Doch Lizzo teilt noch weitere gute News: Ihre neu gewonnene Lebensfreude wolle sie jetzt auch in neuer Musik verarbeiten!

Mit diesem positiven Update bereitet Lizzo zahlreichen Followern eine große Freude! "Ich bin so froh, dass es dir langsam besser geht. Denk daran: Du bist nicht allein! Du machst genug. Du hast genug. Du bist genug. Ich sende dir Liebe und Umarmungen", richtet nicht nur ein Nutzer aufmunternde Worte an die "About Damn Time"-Interpretin. Auch die Ankündigung neuer Musik kommt bei den Usern ziemlich gut an! "Oh mein Gott, du veröffentlichst ein neues Album! Ich freue mich schon so auf deine Songs", schreibt ein glücklicher Fan.

Seit einigen Jahren spricht die "Boys"-Interpretin ganz offen über ihre mentalen Probleme. "Ich bin depressiv und es gibt niemanden, mit dem ich reden kann, weil man nichts dagegen tun kann. Das Leben tut weh", erklärte sie bereits im Jahr 2019 auf Instagram. Obwohl es ihr aktuell offenbar wieder besser geht, richtet sie in ihrem neuen Post trotzdem auch ernste Worte an ihre Follower: "Das Seltsame an Depressionen ist, dass man nicht weiß, dass man sie hat, bis man sie überwunden hat." Sie sei noch lange nicht an dem Punkt, sich so sorglos wie früher zu fühlen, stellt die Musikerin trotz all der Positivität klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lizzo bei der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Lizzo so offen über ihre mentale Verfassung spricht? Toll. Es gibt wenige Stars, die so ehrlich sind! Ich finde, das ist eigentlich total privat! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de