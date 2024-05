Atemberaubende Kette: Alle Augen auf Bella Thorne in Cannes!

Bella Thorne (26) glänzt bei den Filmfestspielen in Cannes mit ihrer rubinroten Halskette – dem Highlight ihres gesamten Outfits. Passend dazu trägt sie ein schwarzes, langes schulterfreies Kleid, das eine kleine Schleppe hat. Ihren eleganten Look vervollständigt sie mit schillernden Ohrringen aus Diamanten. Ihre Haare sind klassisch zu einer Hochsteckfrisur gebunden. Die Schauspielerin ist eine wahre Schmuckliebhaberin, wie sie in einem Interview mit People verrät: "Mein Schmuck ist einfach ein Zusatz zu dem, was ich bin. Ich trainiere darin, ich schlafe darin und ich dusche darin. Ich ziehe ihn einfach nie aus."

Ihre Liebe zum Schmuck ist so riesig, dass die 26-Jährige 2022 ihre eigene Schmuckkollektion herausbrachte. Besonders wichtig war ihr eine Sache, wie sie im Gespräch erklärt: "Der Schmuck soll nicht kratzen oder in die Haut bohren." Gerade dieser Punkt ist für die "Midnight Sun"-Darstellerin wichtig, da ihr Verlobter Mark Emms und sie gerne kuscheln – da müsse der Schmuck angenehm sein. Den Test habe ihre Schmuckkollektion bestanden, die beiden seien "zu 100 Prozent" damit zufrieden.

Vor knapp einem Jahr gaben Bella und ihr Mark ihre Verlobung bekannt. Der Filmemacher machte ihr mit einem großen Verlobungsring, einem Zehnkaräter im Smaragdschliff, den Antrag. Ein unvergesslicher Tag für die Schauspielerin, wie sie im Interview mit Vogue erzählte: "Es war der schönste Tag meines Lebens." Der Antrag habe in ihrem gemeinsamen Zuhause in Kalifornien am 13. Mai stattgefunden.

Instagram / bellathorne Bella Thorne im Juni 2023

Getty Images Bella Thorne und Mark Emms

