Blond ade! So happy ist Khloé Kardashian mit der roten Mähne

Passend zur neuen Staffel The Kardashians macht Khloé Kardashian (39) ihren feurigen neuen Look Instagram-offiziell! Der Reality-TV-Star teilt dort nämlich einen neuen Beitrag, doch statt ihres gewohnten Blondtons strahlen ihre Haare, wie sie bereits vergangene Woche präsentierte, in einem tollen Erdbeerrot. Khloé scheint mit dieser Verwandlung besonders happy zu sein – denn auf den Aufnahmen wirkt es so, als sei sie dabei, einen Freudentanz aufzuführen. Die Schnappschüsse betitelt die Schwester von Kim Kardashian (43) mit: "Strawberry Shortcake Vibes" und fügt einen Dank an ihre Friseurin Tracey Cunningham hinzu: "Danke, meine Süße, dass du mir das schönste Erdbeerrot geschenkt hast!"

Einen Blick auf ihre Haartransformation bekam die Welt schon vor wenigen Tagen, als Khloé mit ihren Kindern True (6) und Tatum (1) ein Basketballspiel ihres Neffen Saint West (8) besuchte. Dort brachte sie das Rot ihrer Haare besonders zur Geltung durch ein komplett schwarzes Outfit, bestehend aus einem Ledermantel, einem Sport-BH und Leggings. Und wie kam der Look bei ihren Fans an? Die waren hin und weg! "Oh mein Gott, diese Haarfarbe sieht so gut an dir aus" und "Wow, du schaust so toll aus" schrieben sie begeistert im Netz.

Eigentlich war Khloés blonde Haarpracht in den vergangenen Jahren eins ihrer Markenzeichen. Das hinderte die 39-Jährige aber nicht daran, sich ab und zu mal mit einem anderen Style zu zeigen. Sie trug ihre Haare beispielsweise lang und gewellt, mit Pony oder in einem kurzen Bob. Aber auch dunklere Strähnen oder ein helles Braun präsentierte die zweifache Mama im Laufe der Zeit.

MEGA Khloé Kardashian, 2024

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Dezember 2022

Welche Haarfarbe gefällt euch besser an Khloé? Definitiv blond! Das war nicht umsonst ihr Markenzeichen. Ich liebe die roten Haare an ihr, es steht ihr unglaublich gut! Ergebnis anzeigen



