Wer muss nach "Germany's Next Topmodel"-Nacktshooting gehen?

Bei Germany's Next Topmodel ging es heute heiß her: Das alljährliche Nacktshooting stand an. Doch einige Teilnehmer fühlten sich dabei ziemlich unwohl und konnten Heidi Klum (50) daher nicht von sich überzeugen. "Leider gab es auch zwei Kandidaten, die sich ein bisschen schwergetan haben. Marvin, das warst leider du", erklärt die Jurorin neben ihrem Gast, dem Fotografen Rankin. Man habe ihm die Nervosität vor der Nacktheit ansehen können, ebenso wie Kadidja. "Du hast ein super Gesicht, aber irgendwie hast du in diesem Moment vergessen zu modeln", urteilt die Ehefrau von Tom Kaulitz (34). Dennoch darf sie in der Show bleiben, Marvin muss hingegen gehen.

Das Nacktshooting hat offenbar einiges geändert. Heidi betonte danach, dass die Karten neu gemischt seien: "Es gab dann aber doch ein paar Models, die uns so positiv aufgefallen sind und die würde ich gerne benennen: Jermaine zum Beispiel. Ich habe deine Energie geliebt, deinen Gesichtsausdruck, deine Posen." Er sei von den männlichen Kandidaten der stärkste gewesen. Bei den Frauen hatten Fabienne und Lea die Nase vorn. "Du warst wirklich sehr kreativ. Du hast uns sehr viel angeboten", lobte Heidi Letztere.

Bei den Castings konnte wiederum Xenia überzeugen. Sie sicherte sich den Job bei Ardell. Aber auch Frieder und Kadidja zogen ein Engagement an Land. Sie durften für die italienische Marke Borotalco shooten und sind dafür sogar nach Sizilien geflogen. Die 21-jährige Wienerin hat damit bisher die meisten Jobs in dieser Staffel ergattert.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Michael de Boer Marvin, GNTM-Teilnehmer 2024

Anzeige Anzeige

ProSieben / Michael de Boer Kadidja, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu der Entscheidung? Ich kann es überhaupt nicht verstehen! Ich finde sie total gerechtfertigt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de