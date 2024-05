Oh, là, là! Fürstin Charlène begeistert mit stylishem Look

Stylisher Auftritt von Fürstin Charlène (46)! Für eine Veranstaltung ihrer Wohltätigkeitsorganisation wählte die Ehefrau von Fürst Albert II. (66) einen schicken Look: Schnappschüsse des Events finden sich auf dem Instagram-Profil der Organisation. In einer locker geschnittenen weißen Jeans und einem lässigen Anorak von Louis Vuitton zog die ehemalige Schwimmerin alle Blicke auf sich. Ihr Make-up hielt die Südafrikanerin eher schlicht, während sie die kurzen blonden Haare offen trug. Die Veranstaltung wurde auf einem Boot abgehalten und fand in Zusammenarbeit mit dem Automobilklub von Monaco statt. Der Vorsitzende des Verkehrsklubs ist Gareth Wittstock, Charlènes Bruder.

Die Stiftung der Fürstin setzt sich gegen das Ertrinken ein und dafür, Kindern Sport näherzubringen. In den Kommentaren feiern die Royal-Fans Charlènes Auftritt. "Ich bin voller Bewunderung für so viel Aktivität. Passen Sie gut auf sich auf", schreibt ein User. Andere versehen den Post mit Herz-Emojis.

Erst kürzlich machten Charlène und Albert einen kurzen Abstecher nach Deutschland: Am 25. April folgte das monegassische Ehepaar einer privaten Einladung nach Hamburg. Mit von der Partie waren auch die Zwillinge Jacques und Gabriella. Die Familie machte sich noch am selben Tag auf den Heimweg ins Fürstentum.

Getty Images Fürstin Charlène im Dezember 2023

Gaëtan Luci / Michael Alesi / Axel Bastello / Eric Mathon / Frédéric Nebinger / Princier Palais Fürstin Charlène, Fürst Albert und die Zwillinge Jacques und Gabriella, März 2024

