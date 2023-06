Endgültig: Jannik gibt die Trennung von Yeliz Koc bekannt

Es ist wieder aus und vorbei! Bei Make Love, Fake Love hatten sich Jannik Kontalis und Yeliz Koc (29) kennen und lieben gelernt. Doch bereits im April zogen erste dunkle Wolken im Paradies auf und die beiden gingen für kurze Zeit sogar getrennte Wege. Seit einigen Tagen gab es erneut Gerüchte um ein Liebes-Aus bei den Ex-Datingshow-Kandidaten. Jetzt bestätigt Jannik, dass die Beziehung mit Yeliz endgültig gescheitert ist.

Im Rahmen eines Q&A in seiner Instagram-Story macht der Social-Media-Star die Trennung von der einstigen Bachelor-Teilnehmerin öffentlich. Auf die Frage, ob er und die 29-Jährige nun endgültig getrennt seien, antwortet Jannik mit "Ja". Wieso die Beziehung erneut gescheitert ist, gibt er dabei jedoch nicht preis. Und auch Yeliz hüllt sich bislang in Schweigen.

Trotz der Trennung wolle Jannik weiterhin mit der Tochter seiner Ex in Kontakt bleiben. "Ich weiß, dass ich kein Recht dazu habe, das zu verlangen, aber ich liebe Snow. Und ich glaube, Yeliz weiß, dass ich, egal was ist, im Notfall immer für Snow da sein werde", teilt der Reality-TV-Star mit.

