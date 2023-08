Vor Embryotransfer: HealthyMandy wird kurzfristig operiert

HealthyMandy und FitnessOskar sind offenbar ziemlich niedergeschlagen. Die beiden Fitness-Influencer wünschen sich sehnlichst Nachwuchs. Nachdem ihr Sohn Rio Ende des vergangenen Jahres an einer seltenen Autoimmunerkrankung gestorben ist, geben sie die Hoffnung nicht auf, eines Tages wieder ein eigenes Baby in ihren Armen zu halten. Das Paar befindet sich aktuell in der Türkei, wo Mandy in den nächsten Tagen ein Embryo eingesetzt werden sollte. Doch nun kam offenbar alles anders.

In ihrer Instagram-Story berichtete die Hamburgerin, dass sie auf dem Weg zum Arzt sei, um zu erfahren, wann genau der Embryo eingesetzt werden kann. Kurz darauf schrieb sie: "Die Arzthelferin bringt uns jetzt zu einem anderen Arzt. Dort wird geschaut, warum es beim letzten Mal nicht geklappt hat." Doch dabei sind offenbar Schwierigkeiten festgestellt worden: "Es ist nicht alles in Ordnung. Wir müssen morgen früh um 7:00 Uhr im Krankenhaus sein." Oskar verriet, dass sie operiert werden müsse: "Macht euch keine Sorgen. Es ist keine schlimme OP, aber sehr wichtig für unseren Kinderwunsch."

Zuvor hatte der Sport-Fan ein nachdenkliches Selfie aus dem Auto gepostet und sich gefragt: "Warum muss immer alles schief laufen?" Auch Mandy wirkte sichtlich enttäuscht. Dennoch betonte sie: "So dankbar, in so guten Händen zu sein."

