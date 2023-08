HealthyMandy aufgeregt: Ihr Embryo wird bald eingesetzt!

HealthyMandy kann es kaum erwarten! Die Fitnessinfluencerin und ihr Mann FitnessOskar hatten in den vergangenen Wochen und Monaten einiges verkraften müssen. Nachdem ihr Sohn Rio zu früh zur Welt gekommen war, wurde bei ihm ein seltener Gendefekt festgestellt, an dem er nach nur viereinhalb Monaten starb. Vor wenigen Tagen folgte dann die nächste Hiobsbotschaft: Die Mutter der Blondine leidet an Krebs. Doch schon bald gibt es wieder Grund zu Freude, denn: Mandy wird mit Glück schon bald wieder schwanger sein!

"Unser Embryo wird die Tage eingesetzt!", verrät sie ganz aufgeregt in ihrer Instagram-Story. Aufgrund der Gefahr, dass der Gendefekt erneut übertragen werden könnte, entschied sich das Paar für die künstliche Befruchtung. Dafür reisten sie nach Istanbul. "Auch in Deutschland hätten wir das durchführen können, dort wäre allerdings die Wartezeit viel länger gewesen", erklärt Mandy. Bereits im Januar hätten sie und Oskar den Arzt kennengelernt und sich sofort wohlgefühlt.

Erst vor wenigen Wochen verriet Mandy ihren Fans, nach Rios Tod bereit zu sein, wieder Mutter zu werden. Die Trauer um ihren Erstgeborenen werde jedoch trotzdem immer da sein. "Rio wird immer genau den Platz in meinem Herzen haben – da ist allerdings noch Platz", erklärte sie während einer Fragerunde bei Instagram.

