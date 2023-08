Waren Sandra Bullock und Bryan Randall (†57) verheiratet?

Waren sie Mann und Frau? Am Montag machten traurige Neuigkeiten die Runde: Sandra Bullocks (59) Partner Bryan Randall ist im Alter von nur 57 Jahren verstorben. Die Schauspielerin und der Fotograf hatten sich 2015 kennen und lieben gelernt. Ihre Beziehung hielten die beiden allerdings komplett aus der Öffentlichkeit raus – nur selten waren sie zusammen abgelichtet worden. Deshalb wird auch gemunkelt: Haben sich Sandra und Bryan jemals das Jawort gegeben?

In der Gesprächsrunde "Red Table Talk" hatte Sandra 2021 erklärt, dass sie nach ihrer Ehe mit Jesse James (54) nicht noch mal heiraten wolle: "Ich brauche kein Papier, um eine hingebungsvolle Partnerin oder eine liebevolle Mutter zu sein. Ich muss mir nicht sagen lassen, dass ich auch in den schwierigsten Zeiten immer präsent sein soll. Ich muss mir nicht sagen lassen, dass ich einen Sturm mit einem guten Gefühl überstehen soll." All die Dinge könne sie auch ohne eine Heirat. Ob sie ihre Meinung wegen ihrer großen Liebe Bryan doch noch geändert hat, ist aber dennoch unklar.

Bryans Familie wandte sich nach seinem Tod mit einem Statement an People: "Mit großer Traurigkeit teilen wir mit, dass Bryan Randall am 5. August nach einem dreijährigen Kampf gegen ALS friedlich verstorben ist." Der 57-Jährige habe sich zuvor dazu entschieden, die Diagnose der Nervenkrankheit nicht öffentlich zu machen.

Anzeige

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sandra Bullcok, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sandra Bullock, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de