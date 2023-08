Angel Carter spricht über den Drogentod ihres Bruders Aaron!

Der Schmerz sitzt noch immer tief! Im November 2022 machten traurige Nachrichten die Runde: Der einstige Teenieschwarm Aaron Carter ertrank im Alter von nur 34 Jahren unter Medikamenteneinfluss in seiner Badewanne. Fans und Angehörige blieben mit gebrochenem Herzen zurück und vor allem seine Zwillingsschwester Angel Carter (35) wurde vom plötzlichen Tod ihres geliebten Bruders hart getroffen. Nun spricht Angel öffentlich über das tragische Schicksal Aarons!

Im Gespräch mit People verrät die US-Amerikanerin, dass sie dem Verfall ihres geliebten Bruders bereits seit einigen Jahren habe zusehen müssen: "Er wollte so sehr glücklich sein. Er hat wirklich bis zum Schluss gekämpft, aber er hatte einfach zu viele Probleme, die nicht zu lösen waren. Er war zu einer Person geworden, die wir nicht mehr erkannten. Ich glaube, er erkannte nicht einmal sich selbst."

Für die schwerwiegenden psychischen Probleme, die Aaron in die Drogensucht gestürzt hatten, mache Angel ihre Eltern verantwortlich. Sie wolle sich zu Ehren ihres Bruders zukünftig für die mentale Gesundheit von Kindern einsetzen: "Es ist viel einfacher, ein starkes Kind zu erziehen, als einen kaputten Erwachsenen zu reparieren. Irgendetwas Positives muss aus all dem entstehen. Ich will nicht zulassen, dass Aaron umsonst gestorben ist."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Aaron Carter im Jahr 2017

Instagram / angelcharissma Angel, Aaron und Nick Carter 2015

Instagram / https://www.instagram.com/angelcharissma/ Aaron mit seiner Zwillingsschwester Angel Carter



