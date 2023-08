David Beckham und Austin Butler befreien Straße von Baum

Die beiden packen an, wo ihre Hilfe benötigt wird. David Beckham (48) gehörte während seiner aktiven Zeit zu den erfolgreichsten Fußballern. Inzwischen steht der ehemalige Kicker allerdings nicht mehr als Spieler auf dem Rasen. Er ist mittlerweile unter anderem Besitzer eines eigenen Fußballklubs. Die Muskeln aus seiner Zeit als Sportler sind jedoch erhalten geblieben – und können sich sehen lassen. Dass er auch Kraft in seinen Muckis hat, stellt David nun unter Beweis – gemeinsam mit Austin Butler (31).

Der Schauspieler und der Ex-Fußballstar taten sich zusammen, um einen großen Baum anzuheben, der in Muskoka in Ontario auf die Straße gestürzt war und Autofahrern die Durchfahrt versperrte. Auch Davids jüngster Sohn Cruz Beckham (18) packte kräftig mit an. Victoria hielt den heldenhaften Moment in einem Video fest, das sie auf Instagram veröffentlichte. Man sieht, wie die Gruppe den Baum über ihren Köpfen hält, damit ein großer schwarzer Geländewagen die Straße hinunterfahren kann. "Okay, sie heben also den Baum an, damit die Autos durchfahren können. Ausgezeichnet. Gute Arbeit, Jungs", kommentierte die Modedesignerin den Moment.

Vic ließ es sich nicht nehmen, in den Kommentaren noch einen Witz zu reißen. "Habt ihr jemals gedacht, dass Elvis und Beckham einen Baum zusammen heben werden? Hilfe für die Gemeinde in Muskoka. Ich bin beeindruckt, Gentlemen!", schreibt die Beauty unter das Video.

Instagram / davidbeckham David Beckham, Juni 2021

Instagram / victoriabeckham David Beckham (2. v. l.) und Austin Butler (r.), August 2023

Getty Images Austin Butler bei den BAFTA Awards

