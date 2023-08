Hanna Schlönvoigt knutscht ihren Giovanni ganz offen im Netz

Hanna Schlönvoigt (27) steht zu ihrem neuen Liebesglück! Kurz nach der Trennung von Noch-Mann Jörn Schlönvoigt (37) wurde die Brünette vergangenes Jahr im November mit dem italienischen Arzt Giovanni Angiolini knutschend gesehen. Bei ihrem neuen Auserwählten handelt es sich um den Ex von Moderatorin Michelle Hunziker (46). Bisher machte die Influencerin ihre neue Liebe zwar nicht offiziell – doch jetzt postet Hanna ein Video, in dem sie und Giovanni sich küssen.

Auf Instagram postet die Beauty ein Video aus dem Urlaub. Darauf zu sehen sind sie und der italienische Hottie. In Badesachen bekleidet turteln sie auf einem Boot und küssen sich. Die beiden lachen in die Kamera und wirken sehr verliebt. Was wohl Hannas Ex und Vater der gemeinsamen Tochter Delia dazu sagt?

Die Fans sind wegen des neuen Liebesglücks der Brünetten geteilter Meinung. Während einige total begeistert sind und der Influencerin ihre neue Beziehung gönnen, scheinen andere wiederum fassungslos zu sein. "Bin geschockt. Wusste gar nicht, dass sie einen Neuen hat, es schien immer alles so perfekt. Ich sage ja: Die heutige Generation ist eine Wegwerfgesellschaft", kritisiert ein Follower.

Rom@/MEGA Hanna Schlönvoigt und Giovanni Angiolini in Rom im Februar 2023

Instagram / hannaweig Hanna Weig im August 2022

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt mit Töchterchen Delia, 2020

