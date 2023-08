Kourtney Kardashian zeigt ihren Babybauch stolz im Bikini!

Kourtney Kardashian (44) ist in freudiger Erwartung. Im Juli hatte die Reality-TV-Bekanntheit für eine faustdicke Überraschung gesorgt: Zusammen mit ihrem Mann Travis Barker (47) erwartet sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Aus ihrer Beziehung mit Scott Disick (40) hat die Schwester von Kim Kardashian (42) bereits zwei Söhne und eine Tochter. Auch dieses Mal bekommt Kourtney wieder einen Jungen. Der wächst aktuell noch in ihrem Bauch – und diesen präsentiert sie nun im Bikini.

Kourtney schiebt eine ruhige Kugel. Via Instagram teilt die werdende Mama nun ein neues Babybauch-Update. Auf einigen Schnappschüssen zeigt sie sich total lässig und entspannt in einem roten Bikini. Was auffällt: Ihre Kugel ist inzwischen schon ganz schön groß geworden. Die Schwangerschaft genießt die 44-Jährige augenscheinlich total. "Dich in mir wachsen zu lassen, mein Sohn, ist der größte Segen, die größte Ehre und die größte Freude", schwärmt sie zu den Bildern.

Während Kourtney ihre anderen Umstände genießt, hat ihr Gatte schon einen Namen für ihr kleines Wunder. "Ich mag den Namen Rocky 13", verriet er Ende Juli in dem Podcast "GOAT Talk". Ob es dieser Name letztlich auch werden wird, ist aber noch nicht klar.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2023

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Juli 2023

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de