Neue Flamme? Hier knutscht Jaden Smith mit Paola Locatelli!

Was läuft da bei den beiden? Jaden Smith (24) bandelte in den vergangenen Jahren mit so einigen berühmten Frauen an. 2021 soll er was mit Supermodel Sofia Richie (24) gehabt haben, im vergangenen Jahr wurde er dann mit Netz-Bekanntheit Sab Zada (24) bei einem Date gesehen. Doch nun scheint der Sohn von Will (54) und Jada Pinkett-Smith (51) eine neue Flamme zu haben: Jaden wurde beim Knutschen mit der Influencerin Paola Locatelli erwischt!

Paparazzi lichteten den 24-Jährigen am Dienstag in Paris ab. Dort besuchte er die After-Show-Party der Louis-Vuitton-Modenschau und scheint sich köstlich mit seiner Begleitung amüsiert zu haben. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, wirken Jaden und Paola ziemlich vertraut: Vor der Location knutschte der Musiker die Französin ganz innig. Die beiden scheinen sehr happy gewesen zu sein – immer wieder strahlten sie sich ganz verliebt an.

Im Netz wird bereits spekuliert, ob Jaden zweigleisig fährt. Einige Fans vermuten nämlich, dass er eigentlich noch mit Sab Zada zusammen ist. "Betrüger", kommentiert ein User verärgert unter seinem aktuellen Instagram-Post. Ein weiterer meint: "Deine Freundin verdient etwas Besseres!"

Instagram / c.syresmith Jaden Smith oben ohne

Instagram / paolalct Paola Locatelli, Juni 2023

MrPorter.com Jaden Smith für seine neue Kollektion von MSFTSrep

