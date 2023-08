Nach Body-Frust: Matze Höhn zeigt stolz seinen Abnehmerfolg!

Seine Leistung kann sich sehen lassen! Im Juni 2018 wurden Matthias Höhn (27) und Jenefer Riili zum ersten Mal Eltern. Trotz ihrer Trennung gehen die ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller mit ihrem Co-Parenting als gutes Beispiel voran. Seither hat sich für den Papa nicht nur emotional einiges verändert – seit der Geburt von Söhnchen Milan hatte die TV-Bekanntheit ein paar Kilos mehr auf den Hüften. Jetzt teilt Matze stolz ein Vorher-Nachher-Foto seines Abnehmerfolgs!

In einer aktuellen Story auf Instagram veröffentlicht der 27-Jährige nacheinander zwei Fotos seines Oberkörpers. Die Bilder sprechen dabei für sich – der Hottie hat offenbar mächtig abgenommen. "Ich habe jetzt keinen krassen Körper oder so, aber das kann man auf jeden Fall mal zeigen, was man so in sechs Monaten geschafft hat", erklärt der Influencer und fügt hinzu: "Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen happy und stolz auf mich."

Ob Matzes fitter Body auch Auswirkungen auf sein Liebesleben hat? Vor wenigen Tagen entdeckte eine aufmerksame Promiflash-Leserin den Vater eines Sohnes mit einer schönen Unbekannten bei "Battle of the Socials" in Mainz. Der Schnappschuss zeigt, wie er seinen Arm ganz vertraut um die junge Lady legt. Scheint so, als könnte sich bei Matze eine neue Romanze anbahnen...

Matthias Höhn, "Prominent getrennt"-Kandidat 2023

Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn

Matthias Höhn, Webstar

