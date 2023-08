10.000 Euro Preisgeld: Dieses Paar gewinnt "Charming Boys"!

Die erste Staffel des Prince Charming-Ablegers Charming Boys geht zu Ende! In den vergangenen neun Folgen der Realityshow hatten zahlreiche Ex-Teilnehmer der schwulen Datingshow wie beispielsweise Martin Angelo (30), Gino Bormann (35) und Co. sowie Neulinge um die Wette geflirtet. Nachdem sich Couples gebildet hatten, kämpften diese in Spielen um die Siegprämie von 10.000 Euro. Im großen Finale kann sich jetzt letztendlich ein Paar durchsetzen!

Im finalen Geschicklichkeitsspiel müssen die verbleibenden Paare Aaron Koenigs (28) und Lukas sowie Philippe van Thomas und Nik zahlreiche Styroporherzen zwischen sich aneinanderreihen und für 30 Sekunden in der Luft halten. Nach einigen misslungenen Versuchen meistern Aaron und Lukas die knifflige Aufgabe als erstes erfolgreich – und somit sind die beiden die stolzen Gewinner der ersten "Charming Boys"-Staffel!

Aaron und Lukas freuen sich natürlich riesig über den Sieg und die damit verbundene Prämie in Höhe von 10.000 Euro. "Wir haben gewonnen", strahlt Lukas im anschließenden Einzelinterview und drückt Aaron dabei einen Kuss auf die Lippen. "Scheiße", ärgert sich wiederum der Verlierer Philippe.

RTL / Markus Hertrich Aaron Koenigs, Kandidat bei "Charming Boys"

RTL Aaron und Lukas bei "Charming Boys"

Charming Boys, RTL Lukas und Aaron von "Charming Boys"

