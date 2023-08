Wurde im großen Finale von "Charming Boys" etwa geschummelt?

Hier stimmt doch etwas nicht! Bei der schwulen Datinshow Charming Boys suchten in neun Folgen Kandidaten aus vorherigen Prince Charming-Staffeln, aber auch Neulinge nach der großen Liebe. Zwei der sich frisch gebildeten Paare kämpften im Finale schließlich in einem Spiel um 10.000 Euro. im Endeffekt konnten sich Aaron Königs (28) und Lukas gegen Philippe van Thomas und Nik durchsetzen. Doch ging im großen Finale alles mit rechten Dingen zu? Die Anzahl der Styroporherzen lässt auf jeden Fall Platz für Spekulationen...

Im letzten Spiel mussten die Paare Styroporherzen aneinanderreihen und die Kette 30 Sekunden lang in der Luft halten. Aaron und Lukas schafften es schneller, die 26 Herzen zu sammeln. Doch die Anzahl ihrer Herzen ist auffällig: In der Sequenz etwas vorher sind bei Philippe und Nik nämlich insgesamt 30 Herzen zu sehen! Musste das Gewinnerpärchen also im Endeffekt weniger Styroporformen aneinanderreihen und konnte sich so den Sieg sichern?

Doch es gibt noch mehr Ungereimtheiten, wenn man genauer hinschaut: Zu einem früherer Zeitpunkt sind beim Spiel von Aaron und Lukas auch noch mehr Herzen zu sehen – und zwar sogar 32 Stück. Wie genau es zu der unterschiedlichen Herzen-Anzahl kommen konnte, ist bis jetzt noch nicht klar.

RTL Aaron, Lukas, Nik und Philippe im "Charming Boys"-Finale

RTL Philippe van Thomas und Nik im "Charming Boys"-Finale

RTL Aaron und Lukas bei "Charming Boys"

