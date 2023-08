Natalie Portman sicher: Ex Benjamin Millepied bereut Affäre

Natalie Portman (42) glaubt an das Gewissen ihres Ex. Um die Schauspielerin und ihren Noch-Ehemann Benjamin Millepied (46) hatten sich seit einigen Wochen Krisengerüchte gerankt. Der Franzose soll seine Frau betrogen haben. Am vergangenen Montag schien die endgültige Trennung offiziell zu werden: Eine Quelle bestätigte das Ehe-Aus, nachdem die beiden wohl noch versucht hatten, die Beziehung zu retten. Doch Natalie glaubt wohl, dass ihr Ex sein Verhalten bereut.

Das meint zumindest ein Insider gegenüber Us Weekly. "Sie hat keinen Zweifel, dass er bereut, was er getan hat", betont dieser. Seitdem die Rede von der angeblichen Affäre ist, sei zwar für beide nichts mehr wie zuvor, aber die "Black Swan"-Darstellerin glaubt offenbar immer noch fest an Benjamins Gewissen. Dennoch erklärt die Quelle: "Es war ein demütigendes Szenario für Natalie."

Bevor ihre Ehe endgültig zerbrochen war, hatten Natalie und Benjamin wohl noch versucht, die einst glückliche Beziehung wieder herzustellen. Es hieß, dass die 42-Jährige ihrem Mann eine zweite Chance gegeben hatte. "Es wird offensichtliche Bedingungen geben, und anscheinend ist er mit allen Regeln einverstanden, die sie will", hatte ein Insider Page Six erklärt. Natalie werde aber die Reißleine ziehen, sollte der Tänzer es "wieder vermasseln".

Getty Images Natalie Portman bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millepied bei der LA Dance Project Gala 2019

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman, Oscars 2020

