Neues Update: So geht es Rebel Wilson nach dem Set-Unfall!

Rebel Wilsons (43) aktuelles Filmprojekt war für sie in der Notaufnahme geendet! Die australische Schauspielerin hatte sich während eines Stunts bei den Dreharbeiten zu der Action-Komödie "Bride Hard" eine fiese Verletzung zugezogen – und zwar mitten im Gesicht: In den sozialen Medien zeigte sie nach dem Vorfall ihre blutige Nase. Aber wie geht es Rebel eigentlich inzwischen? Jetzt gibt der Pitch Perfect-Star ein Update...

Rebel meldet sich nun auf ihrem Instagram-Profil zu Wort, um ihren Fans auf den aktuellen Stand zu bringen. "Ich erhole mich wirklich sehr gut", betont die 43-Jährige und fügt hinzu, dass es ihr inzwischen wieder gut gehe. Zudem erklärt sie, dass sich die Fäden, mit der die Wunde im Krankenhaus genäht wurde, bereits aufgelöst haben. Die Blessur ist an ihrer Nase allerdings immer noch deutlich zu erkennen.

Aber wie genau kam es eigentlich zu der Verletzung? "Ich habe all diese knallharten Kampfszenen gedreht und in der letzten Sequenz wurde ich von einer Waffe im Gesicht getroffen", berichtet Rebel und macht deutlich: "Es war also wirklich ein Unfall und großer Schock."

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Getty Images Rebel Wilson bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2023

