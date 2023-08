"Außergewöhnlicher Geist": Angus Clouds (†) Mama teilt Video

Sie teilt eine schöne Erinnerung mit seinen Fans. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Angus Cloud (✝25) völlig unerwartet gestorben ist. Bisher steht die genaue Todesursache noch nicht fest. Seine Mutter ist sich allerdings sicher, dass der Schauspieler nicht vorhatte, sich das Leben absichtlich zu nehmen. Viele Freunde von Angus haben bereits des Schauspielers gedacht. Nun veröffentlichte seine Mutter Lisa eine weitere Erinnerung an ihren Sohn.

Lisa teilte auf Facebook einen Link zu einer Casting-Website, auf der ein Video von Angus zu sehen ist, das 2017 aufgenommen wurde. "Das wurde mir gerade von Jennifer Venditti geschickt, die Angus in Brooklyn gescoutet hat. Es ist sein erstes Video", erklärte Lisa in dem Post. "Nachdem es von den Machern von Euphoria gesehen wurde, wurde er gebeten, für Fezco zu lesen. Es fängt wirklich den außergewöhnlichen Geist meines Sohnes ein", fügte sie hinzu. Das Video ist über sechs Minuten lang und beginnt damit, dass der Schauspieler gebeten wird, sich selbst zu beschreiben. Er antwortet, er sei "albern" und mache "alles, was auf ihn zukommt".

Der Schauspieler gibt auch einige persönliche Erinnerungen preis. Auf die Frage, was das Verrückteste war, was er je getan hat, meinte er erst, das sei schwer zu sagen. Dann antwortete Angus, dass er und ein Freund "in den Zoo von San Francisco eingebrochen und über die Zäune geklettert sind, aber wir sind in dem verdammten Käfig mit den Kängurus gelandet".

