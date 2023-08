Bald weg? GZSZ-Star Iris Mareike Steen möchte auswandern

Iris Mareike Steen (31) hat einen großen Traum. Seit rund 13 Jahren steht die Schauspielerin bereits für die beliebte Vorabendserie GZSZ vor der Kamera. Als Lilly Seefeld begeistert sie seither reihenweise Fans. Ende des vergangenen Jahres überraschte der TV-Star zudem mit seinem Gesangstalent und baute sich ein zweites Standbein als Musikerin auf. Doch Iris' größter Traum blieb bislang unerfüllt: Sie möchte auswandern!

"Das wollte ich schon als Kind und das werde ich auch auf jeden Fall irgendwann umsetzen", verriet die 31-Jährige schon 2021 bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten – Der Podcast". Iris könne sich unter anderem vorstellen, in die USA zu ziehen, da sie dort bereits Familie hat. "Wann es so weit ist und ob es wirklich direkt in die USA zu unserer Familie geht oder erst mal an einen anderen Ort, wird sich noch entscheiden", warf sie jedoch ein. Bislang gebe es aber noch keine konkreten Pläne.

Aktuell steht Iris aber erst einmal die Tour mit Matthias Reim (65) an. In einem Promiflash-Interview verriet Iris vor wenigen Wochen, wie sehr sie sich schon darauf freut. "Ich bin natürlich sehr aufgeregt, aber die Vorfreude überwiegt. Ich fühle mich sehr geehrt, bei einem so tollen Künstler auf der Bühne zu stehen", schwärmte sie.

Getty Images Iris Mareike Steen, Schauspielerin

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, Mai 2023

RTL Iris Mareike Steen im Studio, Dezember 2022

