So emotional war der Dreh der Fehlgeburt für GZSZ-Darsteller

Bei GZSZ dreht sich derzeit alles um eine emotionale Storyline. Das Serienpaar Lilly (Iris Mareike Steen, 32) und Nihat (Timur Ülker, 34) verliert sein ungeborenes Kind. In einem Clip auf Instagram sprechen die beiden Schauspieler über den emotionalen Dreh. "Das war ganz schön krass. Am Set waren auch alle richtig konzentriert", erinnert sich Iris. Timur berichtet zudem, dass in einem "Closed Set" gearbeitet wurde. "Es waren nur die Leute da, die wirklich für den Dreh dabei sein mussten", führt der Nihat-Darsteller aus. Dadurch habe sich der Ort wie ein geschützter Raum angefühlt, schließt sich Iris an.

Fans loben in den Kommentaren die Umsetzung der ergreifenden Geschichte. "Ich habe gerade die Folge gesehen und war krass beeindruckt. So toll gespielt. Ich hatte echt Tränen in den Augen. Respekt", schreibt ein User. "Mir liefen die Tränen. Gut gespielt", schließt sich ein weiterer an. Ein weiterer Social-Media-Nutzer lobt das Aufgreifen einer so wichtigen Thematik: "Ich finde es gut, dass man dieses sensible Thema anspricht. Es ist nun mal Realität und wird meistens totgeschwiegen. Klar ist es traurig, aber nicht alles läuft gut und auch das muss erzählt werden. Super Schauspieler."

Timur öffnete sich auch in einem Interview mit RTL über die emotionale Vorbereitung. "Es war sehr herausfordernd und hat mich sowohl psychisch als auch physisch stark beansprucht", gab er preis. Um sich in die Situation hineinversetzen zu können, führte er schon Wochen vorher Gespräche mit Betroffenen. "Ich habe mich mit Menschen auseinandergesetzt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, insbesondere mit meiner Mutter. Sie hat meine Schwester verloren", machte er öffentlich.

