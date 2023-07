Neues Album? Iris Mareike Steen ist happy über Musikkarriere

Für Iris Mareike Steen (31) könnte es beruflich aktuell wohl nicht besser laufen. Schon seit mehr als zwölf Jahren steht die Schauspielerin für die Daily GZSZ vor der Kamera. Aber auch musikalisch ist sie begabt: Vor wenigen Monaten veröffentlichte die Darstellerin ihr erstes Studioalbum und geht bald auch auf Tournee. Welche weiteren Pläne hat Iris für ihre Musikkarriere? Promiflash hat für euch nachgefragt...

Im Interview mit Promiflash plaudert die 31-Jährige über die vergangenen erfolgreichen Monate. "Ich durfte mit vielen unfassbar tollen Menschen zusammenarbeiten. Ich habe inzwischen mit meiner Band drei Konzerte gespielt", schwärmt sie. Und wie geht es für Iris nun weiter? Es gebe bereits Pläne für ein neues Album: "Es gibt einige noch unveröffentlichte Songs und es kommen regelmäßig neue Ideen dazu, weil es mir einfach wahnsinnig viel Freude bereitet, Texte zu schreiben", betont der TV-Star. Sie freue sich schon sehr darauf, neue Lieder mit ihren Fans zu teilen.

In diesem Jahr steht aber noch etwas ganz Besonderes an: Neben ihrer eigenen kleinen Tour wird Iris auch als Vorband für Matthias Reim (65) performen! "Ich bin natürlich sehr aufgeregt, aber die Vorfreude überwiegt. Ich fühle mich sehr geehrt, bei einem so tollen Künstler auf der Bühne stehen zu dürfen und so vielen Menschen meine Songs zu präsentieren", erklärt sie gegenüber Promiflash.

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen im November 2021

Getty Images Iris Mareike Steen, Schauspielerin

Getty Images Iris Mareike Steen im November 2016

