Fehlgeburt-Dreh: So bereitete sich Iris Mareike Steen vor

Iris Mareike Steen (32) spielt schon seit Jahren bei GZSZ die Rolle der Lilly. Nun muss diese in der Daily aber einen schweren Verlust verkraften: Nach einem Unfall verlieren sie und Nihat (gespielt von Timur Ülker, 34) ihr Baby. Für diesen besonderen Dreh hat sich Iris Mareike auch etwas intensiver vorbereitet. Sie habe sich mit einem befreundeten Schauspielcoach getroffen und die Szenen geübt. "Gerade bei so einer Geschichte war es mir ganz wichtig, bestmöglich vorbereitet in den Dreh zu gehen", führt sie im Interview mit RTL aus. Das darzustellen, war allerdings eine kleine Herausforderung für Iris Mareike: "Ich konnte mich gut in die Situation hineinversetzen, zumal wir ja auch länger die große Freude über die Schwangerschaft und die Vorfreude auf das Kind gespielt haben. Aber natürlich nimmt einen so etwas auch mit", erklärt sie.

Tatsächlich berührte die Handlung Iris Mareike auch privat sehr. "Das Thema Verlust ist mir ja leider sehr bekannt, dadurch musste ich schon manchmal etwas kämpfen, aber vielleicht hatte das Ganze auch eine etwas 'therapeutische' Wirkung", gibt sie zu. Ihr Mann stand ihr aber stets zur Seite und auch Schauspielkollege Timur unterstützte sie beim Dreh: "Timur und ich haben uns gegenseitig sehr viel Halt gegeben, wenn einer von uns nach oder während einer Szene mal mehr zu kämpfen hatte und von den Emotionen überwältigt wurde. Es ist natürlich ein großes Geschenk, einen Spielpartner zu haben, dem man bedingungslos vertraut."

Im vergangenen Jahr musste Iris selbst einen großen Verlust verkraften: Ihre Mama war verstorben. Zu dem Zeitpunkt hat sie gerade an ihrem ersten Album geschrieben. "Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Die Musik hat mir Kraft gegeben. Das hatte meine Mutter auch gehofft", erläuterte die 32-Jährige damals im Bunte-Interview.

RTL Lilly (Iris Mareike Steen) und Nihat (Timur Ülker) bei "GZSZ"

AEDT / ActionPress Iris Mareike Steen im Juni 2023 in Berlin

