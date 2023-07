Tour mit Matthias Reim: Iris Mareike Steen probt intensiv!

Für Iris Mareike Steen (31) stehen ganz besondere Auftritte bevor. Vor wenigen Monaten hat sie ihr erstes Album "Grau wird Bunt" veröffentlicht – dabei ist sie sonst bei GZSZ doch als Ärztin Lilly Seefeld unterwegs! Als nächster Schritt ihrer Musikkarriere wird der Schauspielerin eine große Ehre zuteil: Sie darf Matthias Reim (65) auf drei Konzerten seiner Tour begleiten! Schon bald geht es los: Auf die Auftritte bereitet sich Iris Mareike fleißig vor!

"Ich bin natürlich sehr aufgeregt, aber die Vorfreude überwiegt. Ich fühle mich sehr geehrt, bei einem so tollen Künstler auf der Bühne zu stehen", schwärmt sie im Promiflash-Interview. Damit vor den mehreren Tausend Zuschauern auch nichts schiefgeht, muss einiges vorbereitet werden: "Natürlich werden wir vorher noch mal ordentlich proben, damit auch alles sitzt und wir uns voll und ganz auf die Leidenschaft zur Musik konzentrieren können." Iris versuche, sich wegen der Konzerte nicht verrückt zu machen und die Momente zu genießen.

Dabei kann Iris immer auf die Hilfe ihres Mannes Kevin zählen: "Er ist sehr stolz auf mich und alles, was sich für mich gut anfühlt, wird von ihm zu 100 Prozent unterstützt." Neben ihm hätten sich auch noch weitere Freunde und Kollegen bei den Konzerten angekündigt. "Es fühlt sich natürlich total schön an, bei solch wichtigen Momenten Menschen an seiner Seite zu wissen, die einem wichtig sind", freut sich die 31-Jährige gegenüber Promiflash.

action press Matthias Reim im Mai 2023 in Palma de Mallorca

Getty Images Iris Mareike Steen, Schauspielerin

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, GZSZ-Schauspielerin

