Iris Mareike Steen blickt auf 8.000 Folgen von GZSZ zurück

Iris Mareike Steen (32) bereichert den Cast von GZSZ seit 2010. Ihre Rolle als Lilly Seefeld veränderte das Leben der Schauspielerin nicht nur beruflich, sondern auch privat. Die Show bedeute ihr viel. "Ich liebe es, mich immer neuen Herausforderungen und Geschichten zu stellen und jeden Tag das machen zu dürfen, was ich liebe. Ich weiß, dass das alles andere als selbstverständlich ist", schwärmt sie im Interview mit RTL. "Ich habe seit meinem Umzug von Hamburg nach Berlin so viele tolle neue Freundschaften schließen dürfen, so viel erlebt und mir hier ein wirklich schönes Leben mit meinem Mann aufgebaut", führt sie weiter aus.

Die Lilly-Darstellerin hoffe auch in Zukunft auf viele wunderschöne Abenteuer für ihren Charakter – demnächst steht aber wohl Drama an. Im Interview gibt sie Fans einen Teaser, was sie bald erwartet. "Ohne spoilern zu wollen, kann ich sagen, dass auf Lilly und Nihat eine sehr große emotionale Herausforderung zukommt. Am Ende werden sie daran hoffentlich wachsen", kündigt sie an.

Denkt die Schauspielerin trotz ihrer guten Zeit schon über ihren Ausstieg nach? Im Jahr 2021 sprach die GZSZ-Darstellerin über ihre Zukunft. Sie wolle unbedingt einmal auswandern, gab sie im "Gute Zeiten, schlechte Zeiten – Der Podcast" zu. Konkrete Pläne gäbe es dafür aber bislang nicht. "Wann es so weit ist und ob es wirklich direkt in die USA zu unserer Familie geht oder erst mal an einen anderen Ort, wird sich noch entscheiden", sagt sie.

Michael Kremer / Future Image / ActionPress Timur Ülker und Iris Mareike Steen, 2021

Instagram / irismareikesteen Iris Mareiek Steen im April 2023

